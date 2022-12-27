Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde dün gündüz maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Joao Figueiredo'nun sayısına Wout Weghorst'la karşılık veren Kara Kartal, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı.



1 PUANLA YETİNDİ



Dünya Kupası arasına lider olarak giren Fenerbahçe 'nin Trabzonspor 'a kaybettiği haftada zirve yarışına güçlü bir şekilde geri dönmek için Erol Bulut ve öğrencilerinin karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Gaziantep karşısında 1 puanla yetinmek durumunda kaldı ve önemli bir fırsatı tepmiş oldu.



HÜCUM ÜRETKENLİĞİ



Siyah-Beyazlılar'ın önceki gün Gaziantep'le oynadığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş'in orta sahada Necip Uysal-Atiba Hutchinson ikilisini denemesi, takımın hücum üretkenliğini olumsuz ölçüde etkilemişti. Tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor'la perşembe günü oynayacakları karşılaşmada orta sahadaki planını değiştirecek.



ORTA SAHA İKİLİSİ DEĞİŞİYOR



Başarılı hoca; Necip ve Atiba ikilisini kulübeye çekecek. Bu ikilinin yerine sakatlığını tamamen atlatan Josef de Souza ve Salih Uçan'ın görev yapması bekleniyor. Öte yandan sol bekte de Umut Meraş'ın yerine Masuaku'nun forma giymesi planlanıyor. Hücum hattında da Kevin N'Koudou'nun formasını Nathan Redmond'a kaybedeceği düşünülüyor.







