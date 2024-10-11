Beşiktaş'ta Semih Kılışsoy yoksa Rafa Silva da yok

Beşiktaş'ta sezona etkili başlayan Rafa Silva, Semih Kılıçsoy'un ilk 11'den kesildiği son 7 maçta skora katkı yapamayarak performansında düşüş yaşadı.
SON DÖNEMDE DÜŞÜŞTE
Trendyol Süper Lig'e yeni transferleriyle oldukça iddialı başlayan Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli 10 numara Rafa Silva'nın performansındaki düşüş dikkat çekmişti.
GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY
Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli yıldızın, 7 karşılaşmada gol katkısı verememesi dikkat çekti. Şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıkan başarılı isim, son olarak 29 Ağustos'ta Lugano ile Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
SEMİH YOKSA RAFA DA YOK!
O günden bu yana oynanan 7 maçta ise skora etki edemedi. Sezon başı Rashica, Rafa Silva, Semih ile Immobile, Siyah-Beyazlı ekibin hücum dörtlüsü olarak sahada yer alıyordu. Ancak Semih'in 11'den kesildiği son 7 karşılaşmada Rafa'nın da gol katkısı sıfıra indi.
ARADA GÜÇ DEPOLAYACAK!
Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor. Bu süreçte üzerine çok yük binen futbolcuların idman tempoları ayarlanacak ve kas yorgunlukları azaltılacak.
TOPLAM 7 GOLE KATKI
Beşiktaş'ta 12 maçta toplam 1033 dakika sahada kalan Rafa Silva, bu sezon 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
BOŞ GEÇTİĞİ MAÇLAR
Yıldız oyuncu, ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarında skora etki edemedi.
SON DÖNEMDE DÜŞÜŞTE
Trendyol Süper Lig'e yeni transferleriyle oldukça iddialı başlayan Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli 10 numara Rafa Silva'nın performansındaki düşüş dikkat çekmişti.
GÖZLERDEN KAÇMAYAN DETAY
Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli yıldızın, 7 karşılaşmada gol katkısı verememesi dikkat çekti. Şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıkan başarılı isim, son olarak 29 Ağustos'ta Lugano ile Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
SEMİH YOKSA RAFA DA YOK!
O günden bu yana oynanan 7 maçta ise skora etki edemedi. Sezon başı Rashica, Rafa Silva, Semih ile Immobile, Siyah-Beyazlı ekibin hücum dörtlüsü olarak sahada yer alıyordu. Ancak Semih'in 11'den kesildiği son 7 karşılaşmada Rafa'nın da gol katkısı sıfıra indi.
ARADA GÜÇ DEPOLAYACAK!
Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor. Bu süreçte üzerine çok yük binen futbolcuların idman tempoları ayarlanacak ve kas yorgunlukları azaltılacak.
TOPLAM 7 GOLE KATKI
Beşiktaş'ta 12 maçta toplam 1033 dakika sahada kalan Rafa Silva, bu sezon 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
BOŞ GEÇTİĞİ MAÇLAR
Yıldız oyuncu, ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarında skora etki edemedi.