Beşiktaş'ta Sebastian Haller mesaisi

Yeni sezonun golcü çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller'e çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Sebastian Haller mesaisi
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25 Haziran 2024 08:03
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde hücum hattında büyük bir değişim yaşanacak. Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'la beraber Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

GÖZLER HALLER'DE

Takıma ilk olarak özel bir golcü kazandırmak için yoğun mesai harcayan idarecilerin gözü Sebastien Haller'de.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Dortmund'dan Sebastien Haller'i kadrosuna katmak için yoğun mesai içinde. Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlamak için Sarı-Siyahlı kulüple görüşmeler devam ediyor.

OPSİYON KOYDURULACAK

Ayrıca Beşiktaş yönetiminin imzalanacak kontrata makul bir satın alma opsiyonu da koydurmayı hedefliyor.

41 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. 

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