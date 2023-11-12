Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta Bahtiyar Zaynutdinov, sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar
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12 Kasım 2023 16:48
Son güncelleme 12 Kasım 2023 17:51
Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.

Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.

Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.



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