Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.
Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.
Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
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