Beşiktaş'ta Saint-Maximin itirazı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.
Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.
Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.
Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.
Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.
Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.
Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.