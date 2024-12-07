Beşiktaş'ta Saint-Maximin itirazı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Saint-Maximin itirazı
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07 Aralık 2024 19:57
Son güncelleme 07 Aralık 2024 20:04
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyona Beşiktaşlılar yoğun itirazlarda bulundu.

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.

Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı.

Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.
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