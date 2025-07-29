Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Perşembe günü Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi yaşanıyor.
İlk maçı İstanbul'da 4-2 kaybeden ve tur umutlarını rövanşa bırakan Kartal'da Orkun'un sakatlık yaşadığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların yıldızının Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında dinlendirilebileceği aktarıldı.
Sports Digitale'in haberine göre; Orkun Kökçü'nün bacağında ödem bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda bacağında bandajla görüntülenmişti.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi!
Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü'nün Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında oynamama ihtimali doğdu.
Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Perşembe günü Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi yaşanıyor.
Beşiktaş
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