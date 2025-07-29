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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi!

Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü'nün Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında oynamama ihtimali doğdu.

calendar 29 Temmuz 2025 12:05 | Son Güncelleme Tarihi:
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi!
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Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Perşembe günü Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü endişesi yaşanıyor. 

İlk maçı İstanbul'da 4-2 kaybeden ve tur umutlarını rövanşa bırakan Kartal'da Orkun'un sakatlık yaşadığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların yıldızının Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş maçında dinlendirilebileceği aktarıldı.

Sports Digitale'in haberine göre; Orkun Kökçü'nün bacağında ödem bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda bacağında bandajla görüntülenmişti.  

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