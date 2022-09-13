Beşiktaş'ta Necip Uysal tepkisi

Medipol Başakşehir'in attığı golden önce Beşiktaş'ta pas hatası yapan Necip Uysal, karşılaşmanın ardından eleştirilen isimlerin başında geldi.



Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Necip Uysal'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynamasını eleştirdi.



"ARTIK BAŞKA TAKIMDA OYNAMALI"



Beşiktaş'la ilgili konuşan Feyyaz Uçar "Necip kardeşimize artık yapabileceği takımlarda şans vermemiz lazım. Bu kardeşimize ne yapsak olmuyor. Yapabileceklerinden daha fazla şey istemeye gerek yok. Kader de ağlarını örüyor sanki, bir şekilde Necip oynuyor." dedi.



"NECİP'TEN DAHA FAZLASI BEKLENMEMELİ"



Feyyaz Uçar ayrıca "Açıkçası Necip için de artık üzülüyorum. Gerçekten kader de ağlarını örüyor galiba, kim gelse, gitse yine de Necip oynuyor. Bu da garip. Sergen Yalçın'la, Şenol Hoca ile, Slaven Bilic ile de oynadı. Kapasitesi bu kadar Necip'in. Daha fazlasını beklemeye gerek yok." yorumunu yaptı.



"SÜREKLİ BUNLARI YAPIYOR"



Necip Uysal'ın oldukça kritik bir pozisyonda pas hatası yaptığını vurgulayan Güntekin Onay ise "Sürekli bunları yapıyor." ifadelerini kullandı.





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