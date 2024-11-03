Beşiktaş'ta Mert Günok eski formundan uzak

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettikleri maç sonrası eski formundan uzak bir performans sergilediğini kabul etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert Günok eski formundan uzak
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03 Kasım 2024 15:13

Beşiktaş'ın ilk 11'indeki en çarpıcı değişikliklerden biri de, eldivenlerini 2 maç sonra geri alan Mert Günok'un dönüşüydü. Ancak tecrübeli eldiven, 3-1 kaybettikleri Kasımpaşa maçında eski formundan oldukça uzak bir görüntü ortaya koydu.

Karşılaşmanın ardından mağlubiyeti yorumlayan Mert, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. Maça kötü başladık ama ilk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarı işi bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda, ilk yarıya göre çok daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Buraya gelen taraftarımıza geçen haftaki mağlubiyetten sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maç için çok fazla söylenecek bir şey yok açıkçası" diye konuştu. 

 

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