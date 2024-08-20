Beşiktaş'ta hücum hattından müthiş performans

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıdıktan sonra Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Samsunspor'un (D) ardından Antalyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar hem ortaya koyduğu başarılı futbol hem de hücum hattıyla göz kamaştırdı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst 3 resmi maçta da hücum hattını Ciro Immobile, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica dörtlüsünden oluşturdu. Bu futbolcular 7 gol, 5 asiste imza atarak toplamda 12 gole doğrudan katkı yaptı.
Turkcell Süper Kupa'da 2 gol atan Ciro Immobile, Antalyaspor karşısında da duble yaptı, 4 gole ulaştı. Rafa Silva 3 maçta 3 gol, 1 asistle klasını konuşturdu. Portekizli yıldız forma giydiği tüm maçlarda gol katkısı yaparak büyük alkış topladı. Semih Kılıçsoy, Samsun'da Rafa Silva'ya, Antalya maçında Immobile'e asist yaptı.
Rashica ise Antalya karşılaşmasında önce Immobile'i ardından Rafa Silva'yı golle buluşturdu. Dört yıldızın uyumu ve performansı siyah-beyazlıların gurur kaynağı oldu.
BRONCKHORST ÇOK MEMNUN
Immobile, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Rashica dörtlüsü kısa sürede Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un büyük beğenisini kazandı. Hollandalı hocanın dört oyuncudan da çok memnun olduğu aktarıldı. Van Bronckhorst, sakatlık ve ceza durumları dışında hücum hattını değiştirmeyi düşünmüyor. Bu oyuncular perşembe günü Lugano deplasmanında da büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst 3 resmi maçta da hücum hattını Ciro Immobile, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica dörtlüsünden oluşturdu. Bu futbolcular 7 gol, 5 asiste imza atarak toplamda 12 gole doğrudan katkı yaptı.
Turkcell Süper Kupa'da 2 gol atan Ciro Immobile, Antalyaspor karşısında da duble yaptı, 4 gole ulaştı. Rafa Silva 3 maçta 3 gol, 1 asistle klasını konuşturdu. Portekizli yıldız forma giydiği tüm maçlarda gol katkısı yaparak büyük alkış topladı. Semih Kılıçsoy, Samsun'da Rafa Silva'ya, Antalya maçında Immobile'e asist yaptı.
Rashica ise Antalya karşılaşmasında önce Immobile'i ardından Rafa Silva'yı golle buluşturdu. Dört yıldızın uyumu ve performansı siyah-beyazlıların gurur kaynağı oldu.
BRONCKHORST ÇOK MEMNUN
Immobile, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Rashica dörtlüsü kısa sürede Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un büyük beğenisini kazandı. Hollandalı hocanın dört oyuncudan da çok memnun olduğu aktarıldı. Van Bronckhorst, sakatlık ve ceza durumları dışında hücum hattını değiştirmeyi düşünmüyor. Bu oyuncular perşembe günü Lugano deplasmanında da büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak.