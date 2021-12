Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Beşiktaş'ı öne geçiren golü 12. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Can Bozdoğan kaydetti. Kasımpaşa, 82. dakikada Umut Bozok ile skoru eşitledi.



Beşiktaş'ta sarı kart gören Josef de Souza ve Welinton cezalı duruma düştü.



Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş, puanını 21'e çıkardı. Kasımpaşa'nın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve puanını 11 yaptı.



Beşiktaş gelecek hafta, Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.



SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu yeniden kaleye geçiren Yalçın, kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın forma giyemediği karşılaşmada Welinton Souza'yı savunmada görevlendirdi. Savunmanın solunda Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz'a forma veren Sergen Yalçın, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu kulübeye çekerken, orta sahada Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan'ı sahaya sürdü.



ERSİN DESTANOĞLU 2 MAÇ SONRA KALEDE



Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından yeniden eldivenlerini giydi.



Mert Günok'un GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı kaleci, ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyerken, Ajax ve GZT Giresunspor maçlarında Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok korumuştu.



RIDVAN YILMAZ 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de görev aldı.



Yaşadığı sakatlığın ardından savunmanın solundaki görev alanını Umut Meraş'a kaptıran ve son olarak Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Ajax maçı öncesinde yapılan kontrollerde sakatlık riski yüksek çıktığı için maç günü kamp kadrosundan çıkarılmıştı.



MAÇ TEMPOLU VE OFANSİF BAŞLADI



Maça her iki takım da gol arayışıyla ve ofansif anlayışla başladı. Ön alan presleriyle rakiplerine oyun kurdurmamak isteyen iki ekip, kapılan toplarla hızlı hücumlar düşündü.



CAN BOZDOĞAN MUHTEŞEM GOL



Hızlı başlayan mücadelede Beşiktaş, gol perdesini açan takım oldu.



Ceza sahası dışında Michy Batshuayi ile verkaç yapmak isterken savunmadan dönen topu önünde bulan Can Bozdoğan, ilerleyerek ceza yayının hemen gerisinde hafif sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı müthiş vuruşla meşin yuvarlağı Harun Tekin'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



Genç oyuncu, 12. dakikada attığı bu golle siyah beyazlı formayla ilk gol sevincini de yaşadı.



KASIMPAŞA YUSUF ERDOĞAN'I KULLANMAK İSTEDİ



Beşiktaş, 1-0'dan sonra geri çekilmedi ancak Kasımpaşa'nın ön alandaki agresif presi nedeniyle oyun kurmakta da çok zorlandı. Yoğun presler nedeniyle iki takım da 25. dakikadan sonra tempoyu düşürmek zorunda kaldı.



Kasımpaşa cephesi Yusuf Erdoğan'ın kanadını etkili kullanarak pozisyonlar aradı.



BATSHUAYI ATTI, VAR İPTAL ETTİ



Beşiktaş ise çok önde pozisyon alan Kasımpaşa stoperlerinin arkasına Batshuayi'yi kaçırarak gole yaklaştı. Beşiktaş bu stratejiyle 33. dakikada gol buldu ancak Belçikalı oyuncunun sadece santimlerle ofsaytta olduğu VAR tarafından tespit edildi.



Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde kapattı.



KASIMPAŞA İKİNCİ YARI DAHA ETKİLİ



Kasımpaşa, ikinci yarıya Jörgensen yerine Kevin Varga değişikliğiyle başladı.



Beşiktaş ikinci yarının ilk bölümünde daha etkili olan taraftı. 10 dakikalık Beşiktaş üstünlüğünün ardından oyun kontrolü Kasımpaşa'ya geçti. Üst üste ataklarla Beşiktaş kalesinde etkili olan ev sahibi ekip, Beşiktaş'ın hücum etmesine de izin vermedi.



KASIMPAŞA 82'DE EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Arka arkaya ataklar yapan Kasımpaşa, 82. dakikada beraberlik golünü buldu.



Ryan Donk'un pasıyla topla buluşan Eren Elmalı'nın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Umut Bozok, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



HASRETLERİ 5 MAÇA ÇIKTI



Maçın son bölümünde Kasımpaşa etkili olurken, Beşiktaş ise hızlı hücumlar denedi.



1-1'lik skorla her iki takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda şutunu çekmeyen Larin'in zayıf vuruşunda top kaleciyi geçse de kaleye giden meşin yuvarlağı Hadergjonaj kornere gönderdi.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortaladığı top, kaleye yöneldi ancak meşin yuvarlak üst direğin üstüne çarparak auta gitti.

19. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Larin kafayla meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Welinton'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın orta sahada kontrol edemediği topu kapan Yusuf Erdoğan sağdan ceza sahasına girerek dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Eysseric'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu kontrol etti.

55. dakikada Ghezzal'ın ceza alanına çıkardığı topla buluşan Batshuayi'nin açısının daralmasına rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

68. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Ersin Destanoğlu, topu güçlükle iki hamlede kornere çeldi.

80. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Can Bozdoğan'ın ceza sahasına girdikten ve önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Eren Elmalı), Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Ben Ouannes), Doğucan Haspolat (Dk. 77 Tarkan Serbest), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 84 Travnik), Umut Bozok, Jörgensen (Dk. 46 Varga)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Josef, Atiba (Dk. 88 Kenan Karaman), Ghezzal (Dk. 77 Mehmet Topal), Larin (Dk. 67 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 12 Can Bozdoğan (Beşiktaş), Dk. 82 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 43 Josef, Dk. 66 Larin, Dk. 89 Welinton (Beşiktaş), Dk. 58 Yusuf Erdoğan, Dk. 89 Tarkan Serbest, Dk. 90+3 Travnik (Kasımpaşa)





İLGİLİ VİDEO