Beşiktaş'ta golcüler kayıp!

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Siyah-beyazlı ekip Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı günden bu yana çıktığı 11 maçta 19 gol attı. Bu 19 golün sadece 3'ü santrforlardan (2'si Semih, 1'i Immobile) geldi.
3 GOLÜN İKİSİ PENALTI
Bu 3 golün 2'sinin de penaltılardan gelmesi dikkat çekti. Semih ve Immobile 1'er penaltı golü attı.
ZİRVEDE RAFA SİLVA VAR
Solskjaer döneminde en çok Rafa Silva rakip fileleri havalandırırken (5 gol), 2. sırada ise 4 golle Joao Mario yer alıyor.
Bu süreçteki gol dağılımında diğer oyuncuların istetiği ise şöyle: 3 gol, Emirhan Topçu, Ernest Muci ve Keny Arroyo 1'er gol.
Bu arada Beşiktaş dönemine çok iyi başlayan ancak son haftalarda istediğini alamayan Ole Gunnar Solskjaer'e destek kararı çıktığı yönetimin, önümüzdeki sezonu da Norveçli hocayla tamamlayacağı öğrenildi. 52 yaşındaki teknik direktörün mukavelesi 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı günden bu yana çıktığı 11 maçta 19 gol attı. Bu 19 golün sadece 3'ü santrforlardan (2'si Semih, 1'i Immobile) geldi.
3 GOLÜN İKİSİ PENALTI
Bu 3 golün 2'sinin de penaltılardan gelmesi dikkat çekti. Semih ve Immobile 1'er penaltı golü attı.
ZİRVEDE RAFA SİLVA VAR
Solskjaer döneminde en çok Rafa Silva rakip fileleri havalandırırken (5 gol), 2. sırada ise 4 golle Joao Mario yer alıyor.
Bu süreçteki gol dağılımında diğer oyuncuların istetiği ise şöyle: 3 gol, Emirhan Topçu, Ernest Muci ve Keny Arroyo 1'er gol.
Bu arada Beşiktaş dönemine çok iyi başlayan ancak son haftalarda istediğini alamayan Ole Gunnar Solskjaer'e destek kararı çıktığı yönetimin, önümüzdeki sezonu da Norveçli hocayla tamamlayacağı öğrenildi. 52 yaşındaki teknik direktörün mukavelesi 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanıyor.