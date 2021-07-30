Beşiktaş'ta Ghezzal ve Mert Günok'ta son durum

Kaleye tecrübeli bir isim almak isteyen Beşiktaş , Başakşehir forması giyen Mert Günok ile temaslarını sürdürüyordu. 32 yaşındaki file bekçisi de Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymek istediğini belirtmişti. Beşiktaş ve Başakşehir arasında bir sorunun kalmadığı öğrenildi. Milli kalecinin, önümüzdeki günlerde Kara Kartal'a imza atacağı belirtildi.Kara Kartal, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona yaklaştı. Cezayirli futbolcunun, Arap ülkelerinin yanı sıra Fransız ekibi Monaco'dan kendisine gelen teklifi geri çevirdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun artık imzaya çok yakın olduğu bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli sağ kanadın, birkaç gün içerisinde Siyah- Beyazlı ekibe imzayı atması bekleniyor.