Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Gedson Fernandes'in menajeri, oyuncunun transferi için Rusya, İngiltere ve İspanya'da ciddi çalışmalar yapmaya başladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi hâlinde Gedson'u satmayı düşünebilir.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Gedson Fernandes'in menajeri, oyuncunun transferi için Rusya, İngiltere ve İspanya'da ciddi çalışmalar yapmaya başladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi hâlinde Gedson'u satmayı düşünebilir.
Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncuyu Benfica'dan 2022-2023 sezonundan 6 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığı kadrosuna katmıştı.
GEÇEN SEZONDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş ile geride bıraktığımız sezonda 49 maça çıkan Gedson Fernandes, takımına 12 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.
GEÇEN SEZONDAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş ile geride bıraktığımız sezonda 49 maça çıkan Gedson Fernandes, takımına 12 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.