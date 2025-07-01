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Beşiktaş'ta Gedson ile ayrılık gerçekleşebilir

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile Avrupa'dan ilgilenen takımlar bulunuyor. Beşiktaş satmak için iyi bir teklifin gelmesini istiyor.

calendar 01 Temmuz 2025 10:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 10:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Gedson ile ayrılık gerçekleşebilir
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Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Ertan Süzgün'ün haberine göre  Gedson Fernandes'in menajeri, oyuncunun transferi için Rusya, İngiltere ve İspanya'da ciddi çalışmalar yapmaya başladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi hâlinde Gedson'u satmayı düşünebilir.

Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncuyu Benfica'dan 2022-2023 sezonundan 6 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığı kadrosuna katmıştı.

GEÇEN SEZONDAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş ile geride bıraktığımız sezonda 49 maça çıkan Gedson Fernandes, takımına 12 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.
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