Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala gelişmesi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı kalması gündeme geldi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala gelişmesi!
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13 Kasım 2021 13:15
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılacak isimler olabilir.

Yönetim, teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların ayrılmasına onay verecek.

Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Fabrice N'Sakala, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacak.

Milli takım kampında bulunan 31 oyuncuya, İstanbul'a geldiğinde kararın tebliğ edilmesi planlanıyor.

N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek.

Yönetim, kadro dışında kalan oyuncular Jeremain Lens, Douglas, Adem Ljajic ile sakatlıkları yüzünden ligin ilk yarısını kaçıran Ajdin Hasic ile Atakan Üner'i de teklif gelmesi halinde göndermeye sıcak bakıyor.


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