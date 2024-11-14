Beşiktaş'ta Ernest Muçi korkuttu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi korkuttu
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14 Kasım 2024 13:52
Son güncelleme 14 Kasım 2024 14:42
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın çarşamba günü yapılan antrenmanında sakatlık yaşadı.

Antrenmanda 2-3 oyuncuyu çalımlayan ve sert bir vuruş yapan Muçi, destek ayağını yere koyamadı ve yere düştü.

Daha sonra acı içinde kalan yıldız oyuncunun durumunu öğrenmek için takım arkadaşları ve teknik heyet Muçi'nin yanına gitti.

Bir süre sonra kendisini denemek isteyen ve ayağının üzerine basmayı deneyen Muci, idmana devam edemeyeceğini anladı ve kenara geldi.

Doktorların tetkiklerinin ardından kendisini iyi hisseden Ernest Muçi, perşembe günü yapılan idmanda ise yer aldı.



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