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Beşiktaş'ta mutlu son: Emerson Royal!

Beşiktaş, Emerson Royal transferi için Milan ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar...

calendar 23 Temmuz 2025 21:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta mutlu son: Emerson Royal!
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Beşiktaş, gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için rotasını Milan'dan Emerson Royal'e çevirdi.

Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı.

Romano'nun haberine göre, Emerson Royal'in Beşiktaş'a transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek. Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Emerson Royal'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


SEZON PERFORMANSI

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu.

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