Beşiktaş'ta derbide orta sahada sürpriz isim!

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ederken Ole Gunnar Solskjaer, orta sahada Alex Oxlade Chamberlain'i kesmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbide orta sahada sürpriz isim!
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20 Mart 2025 11:25
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, kritik maçta 3 puan alarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbi kadrosunu şimdiden kafasında şekillendirmeye başladı.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Bununla birlikte Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, ilk 11'de yerini almak için Galatasaray derbisini bekliyor.

BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

28 yaşındaki orta saha, Alexander-Oxlade Chamberlain ile girdiği rekabette bir adım önde. Boşnak futbolcu, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak geri çağırılırken Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçı dışında hiçbir karşılaşmada 11'de sahaya çıkamadı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon ligde ve kupada 28 maça çıkan Boşnak orta saha, 1 gol 1 asist kaydetti. 

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