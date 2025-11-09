Beşiktaş'ta deplasman golcüsü: Tammy Abraham

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde sadece 4 dakika süre alan Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, Antalyaspor maçında ilk 11'e geri döndü.
Karşılaşmanın henüz 2'nci dakikasında sahne alan İngiliz forvetin vuruşunda meşin yuvarlak rakip savunmaya çarparak ağlarla buluştu.
28 yaşındaki forvet, Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4'üncü kez ağlara havalandırdı.
