Beşiktaş'ta Berkay Vardar için plan!

Beşiktaş'ta forma giyen genç orta saha oyuncusu Berkay Vardar mücadelesiyle teknik heyetten tam not aldı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Berkay Vardar için plan!
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14 Eylül 2022 09:43
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta genç orta saha oyuncusu Berkay Vardar, mücadelesiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.

BERKAY BEĞENİ KAZANDI

19 yaşındaki futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayı 4. kez giydi ve Başakşehir maçında başarılı bir performans ortaya koydu. 79. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakan futbolcu için Valerien Ismael umutlu.

ISMAEL'İN BERKAY KARARI

Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in, Berkay'ın performansından memnun olduğu ve ilerleyen maçlarda değerlendirmeye devam edeceği öğrenildi. Ismael, Berkay'ın performansını daha da artırabilmesi için birebir görüşmeler de yapıyor.



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