BERKAY BEĞENİ KAZANDI

ISMAEL'İN BERKAY KARARI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta genç orta saha oyuncusu Berkay Vardar, mücadelesiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.19 yaşındaki futbolcu bu sezon siyah-beyazlı formayı 4. kez giydi ve Başakşehir maçında başarılı bir performans ortaya koydu. 79. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakan futbolcu için Valerien Ismael umutlu.Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in, Berkay'ın performansından memnun olduğu ve ilerleyen maçlarda değerlendirmeye devam edeceği öğrenildi. Ismael, Berkay'ın performansını daha da artırabilmesi için birebir görüşmeler de yapıyor.