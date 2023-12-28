Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu

Beşiktaş, basketbol şubesinde basketbol icra kurulu oluşturduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu
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28 Aralık 2023 23:50
Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesinde yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri doğrultusunda basketbol icra kurulu oluşturduklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Umut Tahir Güneş başkanlığındaki icra kurulunda şu isimler yer aldı:

Özkan Arseven (Kadın Takımı ve Kadın Altyapı), Görkem Bilgi (Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme), Ali Berke Tükenmez (Sponsorluk ve Proje Geliştirme), Ahmet Buldan (Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu)

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