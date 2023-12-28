Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu

Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesinde yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri doğrultusunda basketbol icra kurulu oluşturduklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Umut Tahir Güneş başkanlığındaki icra kurulunda şu isimler yer aldı:
Özkan Arseven (Kadın Takımı ve Kadın Altyapı), Görkem Bilgi (Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme), Ali Berke Tükenmez (Sponsorluk ve Proje Geliştirme), Ahmet Buldan (Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Umut Tahir Güneş başkanlığındaki icra kurulunda şu isimler yer aldı:
Özkan Arseven (Kadın Takımı ve Kadın Altyapı), Görkem Bilgi (Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme), Ali Berke Tükenmez (Sponsorluk ve Proje Geliştirme), Ahmet Buldan (Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu)
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