Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu

Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesinde yürütülen yeniden yapılanma faaliyetleri doğrultusunda basketbol icra kurulu oluşturduklarını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Umut Tahir Güneş başkanlığındaki icra kurulunda şu isimler yer aldı:



Özkan Arseven (Kadın Takımı ve Kadın Altyapı), Görkem Bilgi (Erkek Takımı ve Altyapı Geliştirme), Ali Berke Tükenmez (Sponsorluk ve Proje Geliştirme), Ahmet Buldan (Altyapılar ve Transferlerden Sorumlu)



