Beşiktaş'ta Bakhtiyor belirsizliği

Beşiktaş'ta Kazak sol bek oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un durumu, belirsizliğini koruyor.
Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
KALMAK İSTİYOR
Rusya'dan gelen teklifleri reddeden tecrübeli sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.
Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
KALMAK İSTİYOR
Rusya'dan gelen teklifleri reddeden tecrübeli sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor.