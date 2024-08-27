Beşiktaş'ta Bakhtiyor belirsizliği

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rusya'dan gelen teklifleri reddeden Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Bakhtiyor belirsizliği
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27 Ağustos 2024 10:46
Beşiktaş'ta Kazak sol bek oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un durumu, belirsizliğini koruyor.

Mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde sayılan Bakhtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

KALMAK İSTİYOR

Rusya'dan gelen teklifleri reddeden tecrübeli sol bekin takımda kalmak istediği ifade ediliyor. 

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