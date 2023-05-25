Beşiktaş'ta ayrılık: 5 milyon euro

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuya Avrupa devleri talip oldu. Alınan bilgiye göre tecrübeli oyucuya teklif geldiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekip 5 milyon euroluk teklifin aşağısında gelen rakamları kabul etmeyeceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık: 5 milyon euro
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25 Mayıs 2023 08:46
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Beşiktaşlı Romain Saiss'in peşini bırakmıyor.

İngiliz kulübü ara transfer döneminde Faslı stoperi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamıştı. Saiss'le anlaşan Nottingham Forest son dakikada ortaya çıkan pürüzler nedeniyle transferi yetiştirememişti.

SEZON SONU TEKLİF

Nottingham Forest'in Saiss için ısrarını sürdürdüğü belirlendi. İngiliz ekibinin sezon sonunu beklediği ve 33 yaşındaki başarılı stoperi renklerine bağlamak için Beşiktaş'a yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Saiss'in kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'tan ayrılabileceği kaydedildi.

BONSERVİSİ: 4-5 MİLYON EURO

Ancak siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in savunmada en çok güvendiği isimlerden biri olan Saiss'i kolay kolay bırakmak istemiyor.

Beşiktaş'ın Faslı futbolcuyu 4-5 milyon eurodan aşağı bir bonservis bedeline satmayacağı öğrenildi. Resmi teklifte bulunması halinde Nottingham Forest'ten 5 milyon euro talep edileceği aktarıldı.

6 SEZON PREMIER LİG'DE OYNADI

Beşiktaş, Wolverhampton'da 6 sezon aralıksız forma giyen Saiss'i sezon başında bedelsiz transfer ederken 2+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Fas Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Saiss buradaki başarısıyla da Avrupa piyasasında adından söz ettirmeyi başarmıştı.

TEK GOLÜNÜ DERBİDE ATTI

Romain Saiss, Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı. Tayyip Talha Sanuç'un sezonu kapatması üzerine sağ stoper pozisyonuna geçiş yapan Faslı savunmacı tek golünü Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 3-1 yendikleri derbide kaydetti.

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