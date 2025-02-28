Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo, gözünü Süper Lig'e dikti.
Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor karşısında siyah beyazlı formayla ilk kez 11'de başlayan Arroyo, 10. dakikada Masuaku'nun asistiyle fileleri havalandırmıştı.
LİGDE GOL ATMA HAYALİ KURUYOR
Genç yetenek yaşadığı gol sevincinden sonra Süper Lig'de de gol atmanın hayallerini kurmaya başladı.
İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın 1 Mart Cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacağı maçta 19 yaşındaki oyuncunun maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Arroyo gözünü lige çevirdi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a yaşadığı gol sevincinden sonra ligde de ilk golünü atmanın hayalini kurmaya başladı.
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28 Şubat 2025 09:43
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu Keny Arroyo, gözünü Süper Lig'e dikti.
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