Beşiktaş'ta anlaşma: Rafa Silva

Beşiktaş, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Rafa Silva bu akşam İstanbul'a gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta anlaşma: Rafa Silva
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25 Haziran 2024 14:16
Son güncelleme 25 Haziran 2024 17:50
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Rafa Silva ile yapmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferini bitirdi. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Portekizli futbolcu, Türkiye'den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ın projesine inandı. Rafa Silva'nın bu akşam 20:30'da İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Portekiz'den O'Jogo'da Beşiktaş - Rafa Silva için yer alan haberde anlaşma şartlarına da yer verildi. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu öne sürüldü.

KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile görüşmeleri Hüseyin Yücel'in yürüttüğü hatırlatıldı ve Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, bu akşam İstanbul'a inecek olan beklenen Rafa Silva için sosyal medya hesabından Kartal ve Uçak emojileri paylaştı.  Siyah-beyazlılar daha sonra ise Hüseyin Yücel ile birlikte Rafa Silva'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı.



BEŞİKTAŞ'I TAKİP ETTİ

Rafa Silva, Beşiktaş ile ilgili yaşanan transfer gelişmesinin ardından siyah-beyazlı ekibi, Hüseyin Yücel'i bazı futbolcuları sosyal medya hesabından takibe aldı.

RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.







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