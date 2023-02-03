Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın görev yaptığı üç maçta tempo açısından takımın gerisinde olduğu açık bir şekilde görüldü.Beşiktaş'a gelmeden önce en son resmi maçına 3 hafta önce çıkan Kamerunlu golcüyü diğer arkadaşlarının seviyesine çekmek isteyen teknik heyet, bunun için 31 yaşındaki futbolcuya antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptırıyor.