Beşiktaş'ta Aboubakar'a özel yükleme!

Beşiktaş'a gelmeden önce en son resmi maçına 3 hafta önce çıkan Vincent Aboubakar için teknik heyetten hamle geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar'a özel yükleme!
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03 Şubat 2023 12:17
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın görev yaptığı üç maçta tempo açısından takımın gerisinde olduğu açık bir şekilde görüldü.

Beşiktaş'a gelmeden önce en son resmi maçına 3 hafta önce çıkan Kamerunlu golcüyü diğer arkadaşlarının seviyesine çekmek isteyen teknik heyet, bunun için 31 yaşındaki futbolcuya antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptırıyor.  

 


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