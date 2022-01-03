Beşiktaş'ta 8 isim Süper Kupa maçında yok

5 Ocak Çarşamba günü, Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçına çıkacak Beşiktaş'ta, beş futbolcu kadroya alınmadı.Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.Öte yandan sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup da Katar'daki maçta forma giyemeyecek."Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."