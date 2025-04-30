Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi!

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen genç oyuncu Semih Kılıçsoy hakkında yönetim kararını verdi. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR
Altyapıdan yetişerek geçen sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Semih, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yönetim, oyuncunun gelişimi ve piyasa değeri göz önünde bulundurularak gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
20 MİLYON GELİRSE ONAY
Beşiktaş, genç yıldız için 20 milyon Euro teklif gelirse gitmesine izin verecek. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILABİLİR
Altyapıdan yetişerek geçen sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Semih, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yönetim, oyuncunun gelişimi ve piyasa değeri göz önünde bulundurularak gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
20 MİLYON GELİRSE ONAY
Beşiktaş, genç yıldız için 20 milyon Euro teklif gelirse gitmesine izin verecek. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 karşılaşmada 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.