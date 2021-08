Beşiktaş - Karagümrük maçı için ilk yarı yorumları

Süper Lig'de Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İşte yorumcuların değerlendirmeleri..



RIDVAN DİLMEN



"Alex ve Batshuayi'nin başlamak normal, herkes performanslarını merak ediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım, Alex Teixeira gibi oyuncusu varsa taktiğini değiştirmeli. Teixeira tek ön libero oynamanız başınıza iş açabilir. Mükemmel bir gol attı. Onu kaleci çıkaramaz. Alex Teixeira penaltı gibi gol attı. 30. dakikada gol, penaltı derim. Kaleci kaldı öyle. Hazır olup, olmaması bunlar farklı. O an, karar vermesi, ayak içi ve hüner. Penaltı gibi gol attı. Bence 60'te Sergen Hoca'nın çıkarması lazım, sakatlık yaşamasın. İddia ediyorum ligimizde 20 teknik direktörün 17'si bugün Alex Teixeira'yı ilk 11 başlatmazdı. Sergen Yalçın farkı burada. Beşiktaş ilk yarı 4-1 yapabilirdi. Galibiyet için ikinci gol lazım. Michy Batshuayi, Vincent Aboubakar'ın daha hareketlisi. Sürekli arıyor. Milli aradan sonra çok daha iyi olacaktır.

ERMAN TOROĞLU



Türkiye'deki futbol standartına göre güzel maç. Keyif alıyorum. İki tarafta da topu iyi kullanan oyuncular var. Beşiktaş'ın attığı golde, gol pasını veren Karagümrüklü oyuncu. Pas verene asist diyorlar, bizde biliyorsun orta atana, korner atana da asist diyorlar ama bu tam bir asist. Bu maç her türlü şeye gebe, her şey olabilir. Karagümrük'ün kaybedeceği bir şey yok. Çok özgüvenliler. Çok iyi takım. Çok can yakabilirler. Ara sıra futbol ukalalığı yapıyorlar. Hata yaptılar, golü yediler ama her an atabilecek bir takım. Futbol oynayan bir takım. Beşiktaş da futbol oynamaya çalışıyor. İki tarafta da topa hakim oyuncular var. Türkiye şartlarında seyir zevki fazla bir maç. İdeal mi değil ama güzel.



FEYYAZ UÇAR



Karagümrük, rakibi üstüne çekip Ahmed Musa'ya top atıyorlar. Bazen çok gereksiz pas yapıp risk alıyorlar. Beşiktaş skoru artırabilir. Teixeira ve Batshuayi bu ligi sallayacaklar. Müthiş kaliteliler. Aralarına bir de Ghezzal dahil olacak. Ghezzal'ın paslarıyla Batshuayi çok pozisyona girer. Bir de arka direkte Larin var. Beşiktaş bu sezon çok seyredeğer bir takım olacak.



TUGAY KERİMOĞLU



İstekli, baskılı, arzulu oynadı Beşiktaş. 30. dakikada da kaliteli bir gol attılar. Beşiktaş ikiyi bulursa çok rahatlayacak.



VOLKAN DEMİREL



Beşiktaş çok iyi oynuyor. Karagümrük her zaman yaptığı kalesinden başlayarak oyunu kurmaya çalışıyorlar. Rakip takımın basmasını, sonrasında da Ahmed Musa'yı pozisyona sokmak istiyorlar. Girdiler de öyle bir pozisyona. Karagümrük bu oyuna devam edecek, Beşiktaş da baskı yapmaya çalışacak. Ancak, oyun Beşiktaş'ın kontrolüne girdi. Geriden oyun kurdu Karagümrük ama Beşiktaş baskısı var. Seyircisi var, atmosferi var. Kolay değil...