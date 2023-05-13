Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya Sabah FC, 3 ve 5. dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle 2-0 öne başladı. Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut meraş ile karşılık verdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda siyah beyazlı ekip daha etkili oldu ve 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle 3-2 öne geçti. Sabah FC bu gole 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata sonrası Volkovi ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Azerbaycan ekibi Sabah FC'de Mickels, 41. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
BİR MİLLET İKİ DEVLET
Beşiktaş'ın Sabah'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde de dostluk mesajları verildi. Kale arkası tribününde Türk ve Azerbaycan bayrağının yer aldığı dev pankart asıldı. Pankartın üstünde 'Bir millet, iki devlet' mesajı da yer aldı.
BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE
Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedeler için bağışlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan ile Türkiye takımları arasında dostluk maçları oynanmaya devam ediyor. Daha önce Karabağ ile Galatasaray karşılaşmış ve mücadelenin bilet gelirleri depremzedeler için bağışlanmıştı. Sabah'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada da bilet gelirleri depremzedeler yararına bağışlandı.
Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya Sabah FC, 3 ve 5. dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle 2-0 öne başladı. Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut meraş ile karşılık verdi. İlk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda siyah beyazlı ekip daha etkili oldu ve 63. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle 3-2 öne geçti. Sabah FC bu gole 70. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata sonrası Volkovi ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Azerbaycan ekibi Sabah FC'de Mickels, 41. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
BİR MİLLET İKİ DEVLET
Beşiktaş'ın Sabah'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde de dostluk mesajları verildi. Kale arkası tribününde Türk ve Azerbaycan bayrağının yer aldığı dev pankart asıldı. Pankartın üstünde 'Bir millet, iki devlet' mesajı da yer aldı.
BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE
Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedeler için bağışlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan ile Türkiye takımları arasında dostluk maçları oynanmaya devam ediyor. Daha önce Karabağ ile Galatasaray karşılaşmış ve mücadelenin bilet gelirleri depremzedeler için bağışlanmıştı. Sabah'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada da bilet gelirleri depremzedeler yararına bağışlandı.