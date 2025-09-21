Beşiktaş'ın vefalı futbol adamları!





Serdar Topraktepe kulüpten hiç ayrılmadı her türlü görevleri kabul etti.



yuvaya dönüş yaptı.



KARTAL, SERDENGEÇTİLERİYLE UÇACAK



Bundan böyle Kara Kartal, Sergen Hocanın teknik direktörlüğünde, Serdar Topraktepe'nin alt yapı sorumluluğunda ve Serkan Reçber'in koordinatörlüğünde daha yükseklere uçacak.





erkan Reçber