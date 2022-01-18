Beşiktaş'ın transferdeki 6 kriteri

Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterler de ortaya çıktı.
-Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.
-Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.
-İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.
-1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.
-Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.
-27-28 yaş üst sınır olacak.
-Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.
-Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.
-İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.
-1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.
-Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.
-27-28 yaş üst sınır olacak.