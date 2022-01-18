Beşiktaş'ın transferdeki 6 kriteri

Beşiktaş'ta yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerin yerine özellikle genç ve boşta olanlar üzerine transfer yapacak. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterler de ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın transferdeki 6 kriteri
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18 Ocak 2022 13:24
Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterler de ortaya çıktı.

-Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.
-Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.
-İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.
-1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.
-Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.
-27-28 yaş üst sınır olacak. 

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