Beşiktaş'ın transferdeki 6 kriteri

Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterler de ortaya çıktı.



-Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.

-Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.

-İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.

-1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.

-Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.

-27-28 yaş üst sınır olacak.



