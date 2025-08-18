17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Beşiktaş'ın Sancho inadı sürüyor

Beşiktaş, Roma ile görüşmelerin durma aşamasına gelmesi sonrasında Jadon Sancho'nun transferini bitirmek için çalışıyor.

18 Ağustos 2025
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Sancho inadı sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'nun transferinde yeniden iddialı duruma geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için Manchester United'dan ayrılmak isteyen İngiliz yıldız, beklediği teklifleri alamadı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma da transfer için devreye girmişti. Çizme ekibinin, yüksek yıllık ücret sebebiyle transferi rafa kaldırması üzerine Beşiktaş'a yeniden umut doğdu.

Siyah beyazlı yönetim, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

YEDEKTE ÜÇ İSİM VAR

Anlaşmanın satın alma opsiyonlu olarak yapılması planlanıyor.

Sancho eğer Beşiktaş'a gelmeyi kabul ederse siyah beyazlı yönetim, yüksek yıllık ücreti sponsor desteği ile karşılayacak. Hafta içinde yapılacak görüşmelerde nihai sonuca ulaşılacak.

Öte yandan Sancho'nun alternatifi olarak düşünülen Armand Lauriente ve Jonathan Rowe'a bir isim daha eklendi. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest ile bir yıllık sözleşmesi kalan Callum Hudson-Odoi'nin durumunu yakından takibe başladı.


MANCHESTER UNITED'I SİLDİ

Bonservisi Manchester United'da olan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, kulübüyle bağlarını kopardı. İngiliz yıldız, sosyal medya hesabından Manchester United ve futbolla ilgili bütün paylaşımları sildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
