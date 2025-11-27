Beşiktaş'ın Orkun Kökçü sevinci: İlk 11'e dönüyor!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 30 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'e karşı oynanacak lig mücadelesiyle yeniden formasına kavuşacak.
Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası yoğun şekilde eleştirilen yıldız isim, PFDK tarafından iki maçlık cezaya çarptırılmıştı. Bu süreçte zor günler yaşayan Orkun, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.
Ancak A Milli Takım kampı oyuncu için moral niteliğinde oldu. Bulgaristan maçında yedek oturan tecrübeli futbolcu, İspanya deplasmanında 90 dakika sahada kalarak güven tazeledi.
MİLLİ FORMAYLA MÜKEMMEL PERFORMANS
İspanya'ya karşı sergilediği oyunla Montella'nın görevlerini eksiksiz yerine getiren Orkun, Salih Özcan'a yaptığı klas asistle alkış topladı. Hem fiziksel hem psikolojik olarak toparlanan milli oyuncunun, Karagümrük karşısında Beşiktaş'ın orta sahadaki sıkıntılarına çözüm üretmesi bekleniyor.
SERGEN YALÇIN'DAN KESİN KARAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın, kritik karşılaşmada Orkun Kökçü'yü ilk 11'de başlatmayı planlıyor.
Orkun'un cezalı olduğu dönemde istenilen performansı veremeyen Salih Uçan ise yeniden kulübede oturacak. Yalçın, sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın yokluğunda orta sahada Vaclav Cerny'ye bir kez daha görev verecek. Beşiktaş'ın merkez üçlüsünün Ndidi, Orkun ve Cerny'den oluşması öngörülüyor.
