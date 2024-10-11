Beşiktaş'ın jokeri: Emirhan Topçu

Beşiktaş'ın yeni transflerinden Emirhan Topçu, sol bek ve stoperdeki dar rotasyon nedeniyle bu mevkilerde adeta joker gibi oynuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın jokeri: Emirhan Topçu
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11 Ekim 2024 11:33
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncusu Emirhan Topçu, kadrodaki sol bek ve stoperdeki dar rotasyon sebebiyle görev verilen mevkide joker gibi oynuyor.

Çaykur Rizespor'dan alınan genç futbolcu, zaman zaman stoperde zaman zaman da Masuaku'nun alternatifi olarak sol bekte şans buldu. Emirhan bu sezon 8 resmi maçta şans buldu ve 4020 dakika süre aldı. 
 
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