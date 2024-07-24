Beşiktaş'ın Haller planı!

Yeni sezon öncesinde Cenk Tosun'la yollarını ayıran ve Vincent Aboubakar'ı da gönderme kararı alan yönetim, ilk olarak Ciro Immobile'yi kadrosuna katmıştı. İtalyan yıldızın ardından bir yıldız için de girişimlerde bulunan idareciler, Alman ekibinin bonservis talebi sonrasında bu transferde geri adım atmıştı.



SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA



Teknik ekibin talebi sonrasında bu transferde ısrarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Alman deviyle yeniden masaya oturacak. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu kez işi bitirmek istiyor.



BİTİRİCİLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR



22 Haziran 1994 yılında Fransa'nın Ris-Orangis bölgesinde dünyaya gelen Haller, etkili sağ ayağı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Altyapı kariyerini FCO Vigneux (2003-2005), CS Bretigny (2005-2007) ve AJ Auxerre (2007-2012) takımlarında tamamlayan oyuncu 2014-2015 sezonunda Utrecht takımına kiralandı.



Burada gösterdiği başarılı performansla 2017-2018 sezonunda 12 milyon Euro bedelle Frankfurt'a transfer olan Haller, 77 karşılaşmada 33 gol ve 19 asistlik katkı verdi.





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