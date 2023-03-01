Beşiktaş'ın Arthur Masuaku planı belli oldu!

Beşiktaş, oyuncu için West Ham'la yapılan anlaşmadaki 2.2 milyon Euro'luk satın alma maddesinin yürürlüğe girmesini istemiyor. Bu nedenle futbolcu, 5 karşılaşmada ilk 11'de yer alacak, 7'sine ise kulübede başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Arthur Masuaku planı belli oldu!
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01 Mart 2023 12:52
Beşiktaş'ın West Ham United'dan 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Demokratik Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için 25 maça 11'de çıkması ve en az 45 dakika forma giymesi gerekiyor.

Siyah-beyazlılar, bu maddeyi ortadan kaldırmak için İngilizlerle uzun süre görüşse de istediği sonuca ulaşamadı. 29 yaşındaki sol bekin, kalan haftalarda opsiyonu devreye girmemesi için çözüm takım içerisinden üretilecek.

ÇARE; ONUR BULUT, TAYFUR BİNGÖL VE UMUT MERAŞ

Şu ana dek 19 kez ilk 11'de görev alan Masuaku'nun, 5 maç daha 11'de başlayacağı belirtildi.

Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarını BAY geçecek olan siyah-beyazlılarda kalan 7 maçta ise Masuaku kulübede oturacak ve teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ikinci yarılarda oyuna dahil olacak.

Bu süreci eldeki imkânlar doğrultusunda yönetecek olan Şenol Güneş; Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş üçlüsünden en iyi verimi alacağı ismi sol bekte görevlendirerek sezonu bitirmeyi planlıyor. 

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