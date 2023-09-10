Beşiktaş, iki isim için pusuda

Fırsat transferi peşindeki Beşiktaş, Manchester United'tan Hannibal Mejbri ile eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak istiyor.
Ada basını kaynaklı haberlere göre; siyah-beyazlıların kırmızı şeytanların Tunuslu 20 yaşındaki yıldız adayı için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Erik Ten Hag genç on numarayı yollamaya sıcak bakmasa da futbolcunun düzenli forma bulmasını Beşiktaş koz olarak olarak kullanıyor.
GÜNDEM RIDVAN YILMAZ
Öte yandan Beşiktaş'ta Glasgow Rangers'ta forma giymekte zorlanan Rıdvan Yılmaz için de girişimler devam ediyor.
Genç sol bekte Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.
OYUNCULARIN İSTATİSTİKLERİ
Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık geçiren Mejbri, 1 gol ve 6 asist yaptı. Genç oyuncu Manchester United'ın A takımı ile sadece 3 maçta sahaya çıktı.
Rıdvan Yılmaz ise Rangers'ta bu sezon 1 karşılaşmada süre alırken Rangers formasıyla toplamda 16 karşılaşmada forma giydi. Genç isim 3 golün asistini yaptı.
Ada basını kaynaklı haberlere göre; siyah-beyazlıların kırmızı şeytanların Tunuslu 20 yaşındaki yıldız adayı için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Erik Ten Hag genç on numarayı yollamaya sıcak bakmasa da futbolcunun düzenli forma bulmasını Beşiktaş koz olarak olarak kullanıyor.
GÜNDEM RIDVAN YILMAZ
Öte yandan Beşiktaş'ta Glasgow Rangers'ta forma giymekte zorlanan Rıdvan Yılmaz için de girişimler devam ediyor.
Genç sol bekte Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.
OYUNCULARIN İSTATİSTİKLERİ
Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık geçiren Mejbri, 1 gol ve 6 asist yaptı. Genç oyuncu Manchester United'ın A takımı ile sadece 3 maçta sahaya çıktı.
Rıdvan Yılmaz ise Rangers'ta bu sezon 1 karşılaşmada süre alırken Rangers formasıyla toplamda 16 karşılaşmada forma giydi. Genç isim 3 golün asistini yaptı.