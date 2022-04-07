Beşiktaş iki golcü transferi istiyor

Beşiktaş golcü transferinde bu kez daha sağlam ve dikkatli adımlar atacak. Siyah-beyazlılar gol bölgesinde yaşanan kriz nedeniyle önümüzdeki sezon hücum hattını iki yeni santrforla takviye etmek istiyor.Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Kartal sezon başında Vincent Aboubakar'ın boşluğunu Michy Batshuayi ile doldurmuştu. Belçikalı forvetin beklentileri tam olarak karşılayamaması nedeniyle devre arasında golcü takviyesi gündeme gelse de siyah-beyazlılar fırsat transferi olarak sürpriz biçimde Gedson Fernandes'i renklerine bağlamıştı.Beşiktaş Yönetimi ve profesyonellerin gelecek sezon için iki yeni golcü transferi yapmayı kararlaştırdığı ortaya çıktı. Buna göre kiralık sözleşmesi bitecek Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak. Belçikalı forvet hem 3.3 milyon euroyu bulan senelik maliyeti hem de bitiricilik konusundaki eksikleri yüzünden gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor.Batshuayi'nin yerine deneyimli ve golcülüğü tartışılmayacak bir yabancının transfer edilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlıların golcü transferindeki ikinci tercihi ise büyük ihtimalle Cenk Tosun olacak. Everton'la sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki milli futbolcunun bedelsiz olarak Beşiktaş'a dönmesi ve 2-3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cenk, Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Hatayspor'la oynadığı maçlarını tribünden takip etmişti.