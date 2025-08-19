Beşiktaş geç kaldı, maliyeti 4.7 milyon euro

Beşiktaş'ın Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
HASAN ARAT DÖNEMİNDE ÖNERİLDİ
19 yaşındaki futbolcunun Hasan Arat başkanlığı döneminde de scout ekibi tarafından olumlu rapor verilerek kulübe önerildiği öğrenildi.
O zaman için bonservis bedelinin 1.3 milyon Euro olduğu ancak buna rağmen yönetim tarafından tercih edilmediği belirlendi.
ADALI DÖNEMİNDE 6 MİLYON EURO
Şimdiki başkan Serdal Adalı ise o zaman tercih edilmeyen 19 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon Euro ödeyerek kadroya kattı.
