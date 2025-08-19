18 Ağustos
Beşiktaş geç kaldı, maliyeti 4.7 milyon euro

Beşiktaş, Hasan Arat döneminde önerilen Taylan Bulut'u 1.3 milyon karşılığında almadı ve bunun Beşiktaş'a maliyeti 4.7 milyon euro oldu.

19 Ağustos 2025
Haber: Takvim
Beşiktaş geç kaldı, maliyeti 4.7 milyon euro
Beşiktaş'ın Schalke'den kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

HASAN ARAT DÖNEMİNDE ÖNERİLDİ

19 yaşındaki futbolcunun Hasan Arat başkanlığı döneminde de scout ekibi tarafından olumlu rapor verilerek kulübe önerildiği öğrenildi.

O zaman için bonservis bedelinin 1.3 milyon Euro olduğu ancak buna rağmen yönetim tarafından tercih edilmediği belirlendi.

ADALI DÖNEMİNDE 6 MİLYON EURO

Şimdiki başkan Serdal Adalı ise o zaman tercih edilmeyen 19 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon Euro ödeyerek kadroya kattı.

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
