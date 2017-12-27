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Beşiktaş, Florya'da Galatasaray'ı mağlup etti

Beşiktaş ile Galatasaray'ın U-15 takımları derbi karşılaşmasında sahne aldı. Kazanan Beşiktaş oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Florya'da Galatasaray'ı mağlup etti
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27 Aralık 2017 17:31
U-15 Ligi'nde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin mücadelesinde kazanan Beşiktaş oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 0-1 önde tamamlayan Beşiktaş, sahadan 0-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü Emirhan kaydetti.

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