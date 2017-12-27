U-15 Ligi'nde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin mücadelesinde kazanan Beşiktaş oldu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 0-1 önde tamamlayan Beşiktaş, sahadan 0-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü Emirhan kaydetti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 0-1 önde tamamlayan Beşiktaş, sahadan 0-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü Emirhan kaydetti.
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Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden U15 Takımımızın Galibiyet sevinci 🦅 pic.twitter.com/9PjYLtyjNS
— BJK Futbol Akademi (@BJKOzkaynak) 27 Aralık 2017