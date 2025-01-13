Beşiktaş Fibabanka, Eurocup'ta Wolwes'ı konuk edecek

Beşiktaş Fibabanka, 14 Ocak Salı günü Wolves'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Fibabanka, Eurocup'ta Wolwes'ı konuk edecek
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13 Ocak 2025 13:53
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup'ta 15. haftasında 14 Ocak Salı günü Litvanya'nın Wolves ekibiyle karşılaşacak.

BJK Fibabanka Spor Kompleksindeki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekiple galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit Wolves ise 6. basamakta buluyor.

Son 3 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında iki takımın Vilnius kentinde oynadığı müsabakayı Litvanya ekibi, 93-78 kazandı.

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