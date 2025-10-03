Beşiktaş, derbide Galatasaray'a konuk olacak

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'taki derbi, saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 12 puan ve averajla haftaya 5. girdi.

Süper Lig'e "7'de 7" ile başlayan Galatasaray, 21 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına bugün yapılacak son çalışmanın ardından karar verilecek.

LİGDE SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

RAFA'NIN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.

Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.

Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

Beşiktaş, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı.

Siyah-beyazlı takım, ligde deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, sahasındaki mücadeleyi ise aynı skorla kazandı.

Beşiktaş, geçen sezon başında oynanan Süper Kupa maçında ise rakibini 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçmeyi başararak kupayı müzesine götürdü.

SERGEN YALÇIN 1440 GÜN SONRA...

Beşiktaş'ta 2. dönemini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1440 gün sonra Galatasaray'a rakip olacak.

Ocak 2020'den Aralık 2021'e dek siyah-beyazlı takımı çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'ın başında son olarak 25 Ekim 2021 tarihinde Galatasaray derbisine çıktı.

Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan söz konusu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sergen Yalçın, yarın oynanacak derbi maçla 3 yıl 11 ay 9 gün sonra Beşiktaş ile RAMS Park'a çıkacak.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ SAVUNMAKTA ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesinde gol gördü.

Kalesini savunmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de 11 gol atarken 8 kez topu ağlarında gördü.

Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.

DEPLASMANDA 2 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı resmi maçlarda 2 kez galip geldi.

Toplamda 12 müsabakayı geride bırakan siyah-beyazlılar, evinden uzakta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

UEFA Konferans Ligi eleme turunda St. Patrick's (1-4) ve Süper Lig'de Kayserispor (0-4) maçlarını kazanan Beşiktaş, Lausanne ile de deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk (2-0), ligde ise Corendon Alanyaspor (2-0) ve Göztepe (3-0) karşılaşmalarında mağlup olurken gol atamadı.

SEYRANTEPE'DE 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılamadı.

Siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılılara karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

GEÇEN SEZON DA YASİN KOL YÖNETTİ

Galatasaray-Beşiktaş derbisini geçen sezonun 2. yarısında olduğu gibi yine hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenerken sarı-kırmızılılar, geçen sezon ligdeki ilk ve tek mağlubiyetini siyah-beyazlılardan aldı. İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

13 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE

Beşiktaş'ta 13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.

Siyah-beyazlılarda David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen isimler Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, forma giymeleri durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.