Beşiktaş, Lemina'yı bonservisiyle vermek istemeyen Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz kulübü, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncu için siyah-beyazlılara henüz dönüş yapmadı.



Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan Ndiaye'nin transferine hız verdi.



Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.



