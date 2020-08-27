Beşiktaş, Badou Ndiaye için sıkı pazarlıkta!

Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Lemina'nın çıkmaza girmesinin ardından rotayı yeniden Badou Ndiaye'ye kırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Badou Ndiaye için sıkı pazarlıkta!
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27 Ağustos 2020 08:34
Beşiktaş, Lemina'yı bonservisiyle vermek istemeyen Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz kulübü, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncu için siyah-beyazlılara henüz dönüş yapmadı.

Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan Ndiaye'nin transferine hız verdi.

Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.

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