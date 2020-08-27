Beşiktaş, Lemina'yı bonservisiyle vermek istemeyen Southampton'a ikinci kez kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz kulübü, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncu için siyah-beyazlılara henüz dönüş yapmadı.
Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan Ndiaye'nin transferine hız verdi.
Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.
Bunun üzerine Beşiktaş, listesindeki bir diğer orta saha olan Ndiaye'nin transferine hız verdi.
Beşiktaş'ın, Stoke City'yi 29 yaşındaki Senegalliyi bonservisi ile satma fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.