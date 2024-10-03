Beşiktaş, Ajax maçını unutturma peşinde!

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
GIO'NUN 6. SINAVI
Beşıktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde, Alman ekipleriyle hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere 5 kez karşılaştı. İlk olarak play-off turunda Borussia Dortmund ile rakip olan Hollandalı teknik adam, deplasmanda 4-2 galip geldiği maçın rövanşında iç sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yarı finalde Leipzig'le eşleşen van Bronckhorst'un takımı, Almanya'da 1-0 mağlup olmasına rağmen İskoçya'daki mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Glasgow Rangers'ın finaldeki rakibiyse Eintracht Frankfurt oldu. Giovanni van Bronckhorst, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı seri penaltılar sonucunda 5-4 kaybetti.
BU SEZON TEK MAĞLUBİYET VAR
Kartal, bu sezon tüm kulvarlarda olmadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.
MAESTRO IŞ BAŞINDA
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva kendi saha seyircisi önünde takımı yine yönlendiren isim olacak. Asistleri ve golleriyle coşturacak.
AVRUPA KUPALARINDA 246. MÜSABAKA
Beşiktaş, Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 245 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelrinde 373 gole engel olamadı.
125. KEZ BOY GÖSTERECEK
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 124 defa boy gösterdi. Kartal, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 163 gole engel olamadı.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşıktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. "Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET
Kartal, 2019-2020 sezonunda konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. 2020-2021'de de Rio Ave'yle 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon ise Ajax'a 4-0 yenildi.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
GIO'NUN 6. SINAVI
Beşıktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde, Alman ekipleriyle hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere 5 kez karşılaştı. İlk olarak play-off turunda Borussia Dortmund ile rakip olan Hollandalı teknik adam, deplasmanda 4-2 galip geldiği maçın rövanşında iç sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yarı finalde Leipzig'le eşleşen van Bronckhorst'un takımı, Almanya'da 1-0 mağlup olmasına rağmen İskoçya'daki mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Glasgow Rangers'ın finaldeki rakibiyse Eintracht Frankfurt oldu. Giovanni van Bronckhorst, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı seri penaltılar sonucunda 5-4 kaybetti.
BU SEZON TEK MAĞLUBİYET VAR
Kartal, bu sezon tüm kulvarlarda olmadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.
MAESTRO IŞ BAŞINDA
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva kendi saha seyircisi önünde takımı yine yönlendiren isim olacak. Asistleri ve golleriyle coşturacak.
AVRUPA KUPALARINDA 246. MÜSABAKA
Beşiktaş, Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 245 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelrinde 373 gole engel olamadı.
125. KEZ BOY GÖSTERECEK
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 124 defa boy gösterdi. Kartal, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 163 gole engel olamadı.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşıktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. "Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET
Kartal, 2019-2020 sezonunda konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti. 2020-2021'de de Rio Ave'yle 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon ise Ajax'a 4-0 yenildi.