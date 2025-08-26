Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin transfer şartlarını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI:
"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."
ATALANTA DA AÇIKLADI
Beşiktaş'tan önce transfer için resmi açıklamayı yapan Atalanta ise El Bilal Toure'nin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu ile birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Toure, Alman ekibinde çıktığı 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
