Beşiktaş'a Tunuslu orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ferencvaros forması giyen Aissa Laidouini'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Tunuslu orta saha
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25 Ocak 2023 13:47
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen Tunuslu orta saha Aissa Laidouni ile ilgileniyor. Haberde, siyah-beyazlı ekibin Laidouni'yi bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yazıldı.

26 yaşındaki Tunuslu oyuncu, bu sezon Ferencvaros forması ile çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Laidouni'nin piyasa değeri 4 milyon euro civarında.

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