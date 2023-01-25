Beşiktaş'a Tunuslu orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.



A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen Tunuslu orta saha Aissa Laidouni ile ilgileniyor. Haberde, siyah-beyazlı ekibin Laidouni'yi bonservisi ile kadrosuna katmak istediği yazıldı.



26 yaşındaki Tunuslu oyuncu, bu sezon Ferencvaros forması ile çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Laidouni'nin piyasa değeri 4 milyon euro civarında.





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