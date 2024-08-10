Beşiktaş'a Tisserand ve Vitinho önerisi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isimler geldi. Suudi Al-Ettifaq kulübü Marcel Tisserand ve Vitinho'yu Beşiktaş'a önerdi.
BEŞİKTAŞ ZAMAN İSTEDİ
Suudi Arabistan ekibi sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncuyu herhangi bir bedel istemeden bonservisleriyle göndermeyi teklif etti. Siyah beyazlı yöneticiler, değerlendirmek için zaman istedikleri bilgisi verildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK
Fenerbahçe'nin eski stoperinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
GERRARD İKİSİNİ DE İSTEMİYOR
ABHA takımındaki kiralık sözleşmesi biten Tisserand ile Al- Shabab'dan kiralık dönen Vitinho'ya Steven Gerrard'ın takımda yerleri olmadığını söylediği, Ed Dammam merkezli kulübün yöneticilerinin de iki oyuncu için bazı görüşmeler yaptıkları iddia edildi.
BEŞİKTAŞ ZAMAN İSTEDİ
Suudi Arabistan ekibi sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncuyu herhangi bir bedel istemeden bonservisleriyle göndermeyi teklif etti. Siyah beyazlı yöneticiler, değerlendirmek için zaman istedikleri bilgisi verildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK
Fenerbahçe'nin eski stoperinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
GERRARD İKİSİNİ DE İSTEMİYOR
ABHA takımındaki kiralık sözleşmesi biten Tisserand ile Al- Shabab'dan kiralık dönen Vitinho'ya Steven Gerrard'ın takımda yerleri olmadığını söylediği, Ed Dammam merkezli kulübün yöneticilerinin de iki oyuncu için bazı görüşmeler yaptıkları iddia edildi.