Beşiktaş'a Tisserand ve Vitinho önerisi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sezona Süper Kupa'daki flaş Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta gündeme yeni bir transfer geldi. Marcel Tisserand ve Vitinho Beşiktaş'a önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Tisserand ve Vitinho önerisi!
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10 Ağustos 2024 11:42
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isimler geldi. Suudi Al-Ettifaq kulübü Marcel Tisserand ve Vitinho'yu Beşiktaş'a önerdi.

BEŞİKTAŞ ZAMAN İSTEDİ

Suudi Arabistan ekibi sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncuyu herhangi bir bedel istemeden bonservisleriyle göndermeyi teklif etti. Siyah beyazlı yöneticiler, değerlendirmek için zaman istedikleri bilgisi verildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK

Fenerbahçe'nin eski stoperinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.



GERRARD İKİSİNİ DE İSTEMİYOR

ABHA takımındaki kiralık sözleşmesi biten Tisserand ile Al- Shabab'dan kiralık dönen Vitinho'ya Steven Gerrard'ın takımda yerleri olmadığını söylediği, Ed Dammam merkezli kulübün yöneticilerinin de iki oyuncu için bazı görüşmeler yaptıkları iddia edildi.  

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