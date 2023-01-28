Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan Salih Uçan, Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
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28 Ocak 2023 17:39
Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında kanama tespit edildi.

Salih Uçan, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile ligin 22. haftasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli isim, bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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