Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi.
Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında kanama tespit edildi.
Salih Uçan, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile ligin 22. haftasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli isim, bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 28 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında kanama tespit edildi.
Salih Uçan, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile ligin 22. haftasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli isim, bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.
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