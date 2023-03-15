Beşiktaş'a kemik orta saha: Denis Zakaria

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş, sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor.



Josef de Souza'nın ayrılması, Atiba'nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal'ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan'a ek olarak bu bölgeye yeni bir ön libero kazandırmaya karar veren idareciler, bu doğrultuda yeni hedef olarak Denis Zakaria'yı belirledi.



PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO



Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye transfer olan 26 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı İsviçreli ön libero, İngiliz ekibinde 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergiledi.



Ön liberoya ek olarak merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de forma giyebilen 1,90'lık futbolcu, geçen yıl Ocak ayında Almanya temsilcisi Gladbach'tan Juventus'a 10 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



Piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın sezon sonunda Juventus'a kiralama önerisinde bulunması bekleniyor.



OPSİYONU CHELSEA'DE



Chelsea'de satın alma opsiyonu bulunan Zakaria, İsviçre Milli Takımı'yla 45 karşılaşmaya çıkıp 3 gollük performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Kara Kartal'ın ilgisine nasıl yanıt vereceği sezon sonunda belli olacak. Chelsea eğer opsiyonu kullanmazsa Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer için şansı olacak.



