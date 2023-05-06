Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.



Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı ve son 11 maçta 9. galibiyetini aldı.



Antalyaspor, 32. dakikada Ömer Toprak'ın kafa vuruşuyla golü bulurken ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda bu kez Aboubakar 54. dakikada kafa vuruşuyla maça eşitliği getirdi.



81. dakikada Antalyaspor Bünyamin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken pozisyonun devamında Cenk Tosun 84. dakikada topu ağlara gönderdi. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Aboubakar son sözü söyledi ve skor 3-1 olarak tayin etti.



Bu sonuçla Beşiktaş 68 puana yükselerek maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin üzerine çıktı ve ikinci sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.



Beşiktaş bir sonraki haftayı bay geçerken 21 Mayıs tarihinde Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise Ankaragücü deplasmanına çıkacak.



BEŞİKTAŞ 11'İNDE 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisindeki ilk 11'e göre Antalyaspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.



Ligde oynanan son Galatasaray maçının kadrosuna göre kadroda 2 değişikliğe giden Güneş, sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Salih Uçan'ın yerine Welinton Souza ile Alexandru Maxim'i görevlendirdi.



Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında ilk 11'de Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'a forma verdi.



Güneş, yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka'yı oturttu.



NURİ ŞAHİN DEĞİŞİKLİK YAPMADI



Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda değişiklik yapmadı.



Şahin, Beşiktaş maçına Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright ilk 11'iyle başladı.



Antalyaspor yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Sherel Floranus, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Özgür Yıldırım, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha, Balint Szabo yer aldı.



Öte yandan, siyah-beyazlı takım seremoniye Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle hazırlanan ve üzerinde "Bu yolda sana çok güveniyoruz. Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli" yazılı pankartla çıktı.



ANTALYASPOR HIZLI BAŞLADI



Karşılaşmaya ev sahibi Antalyaspor ateşli seyirci desteğini de arkasına alarak başladı. Santrayla birlikte Doğukan Sinik maç ilk saniyelerinde Beşiktaş kalesini yokladı.



Siyah beyazlılar kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak hücuma çıkmaya çalıştı ancak Antalyaspor kendi yarı sahasında adam paylaşımını iyi yaparak rakibine geçit vermedi.



ÖMER TOPRAK EŞİTLİĞİ BOZDU



Beşiktaş Antalyaspor kalesine gitmekte zorlanırken maçın ilk yarım saatlik bölümünde etkili bir atak geliştiremedi.



Ev sahibi Antalyaspor ise 27'de Erdal'ın şutunda Mert Günok'u geçemezken kazanılan duran topta Ömer Toprak 32. dakikada takımını öne geçirdi.



Fernando'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ömer Toprak iyi yükselerek kafayı vurdu. Direğe çarpan top ağlarla buluştu.



İlk yarının kalan dakikalarında Beşiktaş 42'de Cenk Tosun'un kafa vuruşu ve 45'te Hadziahmetovic'in uzaktan şutuyla gole yaklaşsa da başarılı olamadı ve ilk yarı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.



ABOUBAKAR EKORU EŞİTLEDİ



Beşiktaş, ikinci yarıya ilk yarıda olduğundan daha etkili başladı. Maxim - Onur değişikliğiyle ikinci yarıya başlayan Beşiktaş, kanat ortalarıyla Cenk ve Aboubakar'ı topla buluşturmaya çalıştı ve aradığı golü 54'te buldu.



Sol kanattan kullanılan korneri Masuaku kale sahasına ortaladı. Aboubakar rahat bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek maça eşitliği getirdi.



BOL PAS HATASI



Beşiktaş'ın golünden sonra iki takım yeniden kontrollü oyuna döndü. Beşiktaş organize atak geliştirmek için orta sahada etkili pas trafiğini yapamazken Antalyaspor ise hızlı hücum yakalamaya çalıştı.



56. dakikada Aboubakar çok dar açıdan kaleyi yoklasa da vuruşu ters kanattan dışarı çıktı. Antalyaspor ise 75. dakikada sol çaprazdan Larsson'la müsait pozisyon yakaladı. İsveçli oyuncunun sert şutu Mert'te kaldı.



BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ AN



Beşiktaş 73. dakikada penaltı bekledi.



Vincent Aboubakar, 73. dakikada Ömer Toprak'ın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Kamerunlu golcü, hakem Mete Kalkavan'a baktı ve penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.



ANTALYASPOR 10 KİŞİ VE CENK'İN GOLÜ



Maçın 81. dakikasında yaşanan pozisyonda ilginç anlar yaşandı.



Redmond sağ çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan sarı kartını çıkarıp frikiği verdi. Ardından VAR uyarısı geldi Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra Bünyamin'e bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun devamında serbest vuruş kullanıldı, ceza sahası içindeki karambolde Cenk topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi.



ABOUBAKAR SON SÖZÜ SÖYLEDİ



Golün ardından Beşiktaş gol aramaya devam etti ve 90'da üçüncü golü kaydetti.



Savunma arkasına sarkan Tayfur'un çıkardığı topa Aboubakar düşerken vurdu ve üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.



Kalan dakikalarda iki takım da gol bulmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.



27. dakikada Erdal Rakip'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.



32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fernando'nun sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla vurduğu top, ön direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



38. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fredy'in şutunda top yandan auta çıktı.



45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aboubakar, topu kafayla kaleci Helton'un sağından filelere gönderdi: 1-1.



55. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Helton topu kornere gönderdi.



62. dakikada Fredy'in sol köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top üstten dışarıya gitti.



76. dakikada Fredy'in ceza alanından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



80. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Redmond, ceza sahası dışında Bünyamin Balcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterdi. VAR incelemesi sonrası sarı kartını iptal eden hakem Kalkavan, bu oyuncuyu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.



84. dakikada Beşiktaş öne geçti. Redmond'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla gönderdiği orta sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un şutunda, top kaleci Helton'un sağından ağlarla buluştu: 1-2.



89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda top üst direğe çarpıp filelere gitti: 1-3.



Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral



Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 88 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 69 Ndao), Fredy, Larsson (Dk. 87 Bertuğ Yıldırım), Wright



Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Saiss, Welinton Souza, Masuaku (Dk. 90+4 Necip Uysal), Hadziahmetovic, Maxim (Dk. 46 Onur Bulut), Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 90+5 Muleka), Aboubakar (Dk. 90+5 Umut Mereş)



Goller: Dk. 32 Ömer Toprak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 54 ve 89 Aboubakar, Dk. 84 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 80 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kart: Dk. 22 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)





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